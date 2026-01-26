Çorum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı. M.A. idaresindeki 06 DLC 327 plakalı tır, Sungurlu-Alaca kara yolu Gökçam köyü yakınlarında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın, sürücünün, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken meydana geldiği iddia edildi.

