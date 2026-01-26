Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 23:28 Güncelleme: 26.01.2026 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        M.A. idaresindeki 06 DLC 327 plakalı tır, Sungurlu-Alaca kara yolu Gökçam köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazanın, sürücünün, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken meydana geldiği iddia edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay
        Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay
        Sergen Yalçın: Bunlar futbolda olağan şeyler
        Sergen Yalçın: Bunlar futbolda olağan şeyler
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, tır şarampole devrildi: 1 yaralı
        Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, tır şarampole devrildi: 1 yaralı
        Çorum'da aç kalan tilki kent merkezine indi
        Çorum'da aç kalan tilki kent merkezine indi
        Çorum FK-Ankara Keçiörengücü maçını 15 yaş altı çocuklar ve aileleri ücrets...
        Çorum FK-Ankara Keçiörengücü maçını 15 yaş altı çocuklar ve aileleri ücrets...
        Azerbaycan Askeri Ataşesi'nden şehit ailesine ziyaret
        Azerbaycan Askeri Ataşesi'nden şehit ailesine ziyaret
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı
        Çorum'da 13 firari hükümlü yakalandı
        Çorum'da 13 firari hükümlü yakalandı