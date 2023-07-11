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        Boğazkale'de 30'uncu Geleneksel Elmalı Yayla Şenlikleri yapıldı

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        Giriş: 11.07.2023 - 14:18
        Boğazkale'de 30'uncu Geleneksel Elmalı Yayla Şenlikleri yapıldı

        ÇORUM (AA) - Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Emirler Köyü 30. Geleneksel Elmalı Yayla Şenlikleri gerçekleştirildi.

        Köy muhtarlığı ve Emirler Köyü Kalkındırma, Dayanışma ve Kültür Derneğince organize edilen şenlikte katılımcılara Çorum'un yöresel yemeklerinden İskilip dolması ikram edildi.

        Dernek başkanı Tahir Arayıcı, Elmalı Yaylası'ndaki şenlikte yaptığı konuşmada, şenliği Kovid-19 salgını dönemi hariç her yıl düzenlediklerini söyledi.

        Şenliğin bölgede birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olduğunu belirten Arayıcı, şenliğe katılanlara teşekkür etti.

        Arayıcı, konuşmasının ardından şenliğin organize edilmesine katkı sağlayanlara teşekkür plaketi verdi.

        Etkinlik, müzik eşliğinde eğlence ile devam etti.

        Etkinliğe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er, MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak ile vatandaşlar katıldı.

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