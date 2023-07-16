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        Boğazkale Kaymakamı Yücel ile Uğurludağ Kaymakamı Şahin görevden ayrıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 11:00
        Boğazkale Kaymakamı Yücel ile Uğurludağ Kaymakamı Şahin görevden ayrıldı

        ÇORUM (AA) - Çorum'un Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel ve Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin, yurt dışı eğitimi için görevlerinden ayrıldı.

        Boğazkale Kaymakamı Yücel, görevden ayrılması nedeniyle düzenlenen veda programında mesai arkadaşlarıyla vedalaştı.

        Yücel, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında, Boğazkale'de 10 Şubat 2022'de göreve başladığını belirterek, 17 aydır görev yaptığı ilçeden yurt dışı dil kursuna katılmak üzere ayrıldığını bildirdi.

        Boğazkale'de bulunmaktan onur duyduğunu vurgulayan Yücel, görev süresince kendisine destek olanlara teşekkür etti.

        Uğurludağ Kaymakamı Şahin de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin ardından ilçe halkına veda etti.

        Şahin, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında, 1,5 yıldır hizmet ettiği Uğurludağ'da görevi süresinin sonuna geldiğini aktardı.

        Uğurludağ'ın ilk görev yeri olduğuna dikkati çeken Şahin, görev süresince devletin engin şefkatini göstermeye gayret ettiğini kaydetti.

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