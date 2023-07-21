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        Çorum'da evlerinin balkonlarından düşen 2 çocuk yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 09:36
        Çorum'da evlerinin balkonlarından düşen 2 çocuk yaralandı

        ÇORUM (AA) - Çorum'da evlerinin balkonlarından düşerek yaralanan 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Ali Ç. (14) Kale Mahallesi Ekin Caddesi'nde ailesiyle yaşadığı 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairenin balkonundan düştü.

        Ahmet E. (12) ise Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1. Sokak'taki ailesiyle yaşadığı apartmanın birinci katında bulunan dairenin balkonundan düşerek yaralandı.

        Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan çocuklar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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