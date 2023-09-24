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        Çorum'da çıkan arazi yangınında 60 dönüm alan yandı

        Çorum'da bahçe, ceviz ağaçları ve tarlaların bulunduğu yaklaşık 60 dönümlük alanda çıkan yangına itfaiye, Orman Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 16:56 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:56
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        Çorum'da çıkan arazi yangınında 60 dönüm alan yandı
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        Çorum’da bahçe, ceviz ağaçları ve tarlaların bulunduğu yaklaşık 60 dönümlük alanda çıkan yangına itfaiye, Orman Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

        Laçin ilçesi Osmancık yolu üzerinde bulunan arazide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bahçe ve ceviz ağaçlarına da sıçradı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yaklaşık 60 dönümlük alan yangından etkilendi.

        Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlarda destek verdi.

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