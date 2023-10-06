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        Çorum'da çıkan yangında 2 dekar ceviz bahçesi zarar gördü

        Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm ceviz bahçesinde zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:40 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:52
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        Çorum'da çıkan yangında 2 dekar ceviz bahçesi zarar gördü
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm ceviz bahçesinde zarar oluştu.

        Dodurga-İskilip kara yolu Kurbağalık mevkisinde Ramazan Uğur'a ait ceviz bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 2 dekar ceviz bahçesinde zarar oluştu.

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