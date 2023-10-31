Ortaköy Belediye Başkanı İspir'den doğal gaz açıklaması
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, ilçede kasım ayında doğal gaz kullanımının başlayacağını bildirdi.
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, ilçede kasım ayında doğal gaz kullanımının başlayacağını bildirdi.
İspir, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki doğal gaz hizmetleriyle ilgili Vali Zülkif Dağlı başkanlığındaki değerlendirme toplantısına katıldığını belirtti.
Toplantıda Ortaköy ilçesi ile Aşdağul beldesindeki doğal gaz çalışmalarının da değerlendirildiğini aktaran İspir, "Kasım ayı içinde abone olan vatandaşlarımızla doğal gazımızı yakıyoruz. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.