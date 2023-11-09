Mecitözü'nde "İlçe Geliştirme ve Tanıtma Ofisi" kuruldu Çorum'un Mecitözü Kaymakamlığı bünyesinde ilçenin gelişimine projelerle katkı sunmak amacıyla "İlçe Geliştirme ve Tanıtma Ofisi" kurulduğu bildirildi.

Çorum'un Mecitözü Kaymakamlığı bünyesinde ilçenin gelişimine projelerle katkı sunmak amacıyla "İlçe Geliştirme ve Tanıtma Ofisi" kurulduğu bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Geliştirme ve Tanıtma Ofisi, ilk toplantısını Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse başkanlığında yaptı.

Kaymakamlık binasındaki toplantıda ofisin bundan sonraki sürece ilişkin yol haritası belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Köse, İlçe Geliştirme ve Tanıtma Ofisi üyelerinin ilçedeki kamu çalışanları arasından seçildiğini belirtti.

Ofisin Mecitözü'nün eğitim, kültür, ekonomi ve turizm yönünden gelişmesine katkı sunacak projeler hazırlayacağını anlatan Köse, "Ekip, projeleri takip ederek vatandaşlarla yeni imkanların buluşturulmasını sağlayacak. Ayrıca ilçede geliştirilecek tüm etkinliklerde baş rol oynayacak." ifadelerini kullandı.