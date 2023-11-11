Dodurga'da anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü

Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmancık Caddesi'ndeki bir arazide anız yangını başladığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını arazinin yakınındaki ceviz bahçelerine sıçramadan söndürdü.

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