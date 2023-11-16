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        Laçin Kaymakamı Şimşek, köyleri ziyaret etti

        Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Çamlıpınar ve Karasoku köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:04 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:19
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        Laçin Kaymakamı Şimşek, köyleri ziyaret etti
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        Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Çamlıpınar ve Karasoku köylerini ziyaret etti.

        Şimşek, ziyaretlerde köy muhtarlarından kamu yatırımları ve talepleri hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra köy sakinleriyle bir araya gelen Şimşek, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.

        Kaymakam Şimşek'e ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Üstçavuş Hakan Salgın, Kaymakamlık Yazı İşeri Müdürü Mehmet Erdoğan, İlçe Özel İdare Müdürü Nurettin Eser ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Hatice Altunöz Aykut eşlik etti.

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