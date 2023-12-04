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        GÜNCELLEME - Çorum'da "teleskop operasyonu" ile yakalanan 9 hırsızlık zanlısından 5'i tutuklandı

        Çorum Emniyet Müdürlüğünün 2,5 ay süren "teleskop operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 9 hırsızlık zanlısından 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 1'i de savcılıkça serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 22:49 Güncelleme: 04.12.2023 - 22:49
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        GÜNCELLEME - Çorum'da "teleskop operasyonu" ile yakalanan 9 hırsızlık zanlısından 5'i tutuklandı
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        Çorum Emniyet Müdürlüğünün 2,5 ay süren "teleskop operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 9 hırsızlık zanlısından 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 1'i de savcılıkça serbest bırakıldı.

        Kent merkezindeki inşaatlardan inşaat malzemesi çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan F.Ç. (39), A.Ç. (37), F.Ç. (23), Z.Ç. (25), F.Ç. (43), C.Ç. (40), E.A. (24), O.G. (34) ve S.Ç. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan polis ekiplerinin zanlılara ait adreslere düzenlediği operasyon polis kamerasınca kaydedildi.

        Zanlılardan F.Ç, A.Ç, C.Ç, Z.Ç. ve F.Ç. mahkemece tutuklandı, O.G, S.Ç. ve F.Ç. adli kontrol şartıyla, E.A. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

        Çorum'da inşaat malzemesi çaldıkları belirlenen 9 zanlı, polis ekiplerinin 2,5 ay süren "teleskop operasyonu"nun ardından dün gözaltına alınmıştı.

        Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda ahşap kalıp, fayans, teleskopik demir direk, elevatör, elektrik panosu ve iskele, 2 tüfek, 3 telsiz, 7 bin lira nakit para ile 45 litre çalıntı yağ ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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