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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 12 saatte 7 deprem oldu

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde son 12 saatte büyüklükleri 3,5 ila 1,4 arasında değişen 7 deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:00 Güncelleme: 05.12.2023 - 14:00
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 12 saatte 7 deprem oldu
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde son 12 saatte büyüklükleri 3,5 ila 1,4 arasında değişen 7 deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Oğuzlar olan saat 01.06'da 3,1, saat 01.13'te 2,1, saat 10.27'de 1,8, saat 12.49'da 3,2, saat 13.00'te 3,5, saat 13.08'de 1,9, saat 13.23'te de 1,4 büyüklüğünde depremler oluştu.

        Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, AA muhabirine, sarsıntıların ilçe merkezi ve bazı köylerde hissedildiğini söyledi.

        Depremler nedeniyle can kaybı ya da yaralanma veya herhangi bir zarar tespit edilmediğini vurgulayan Turan, "Devletimizin kolluk kuvvetleri ve ilgili birimleriyle sahadayız. Sarsıntıları anlık takip ediyoruz. Halkımıza geçmiş olsun diliyoruz." dedi.

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