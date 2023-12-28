Aşık Veysel, vefatının 50. yılında Çorum'da eserleriyle anıldı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde aşıklık geleneğinin temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 50. yılı dolayısıyla düzenlenen programda eserleriyle anıldı.

Mecitözü Yatılı Bölge Okulu Konferans Salonu'ndaki etkinlikte Aşık Veysel'in türkülerini Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü son sınıf öğrencisi Kazım Mercan ile Bileşik Sanatlar Yüksek Lisans Programı öğrencisi Özgür Kılıç seslendirdi.

Anma programına Kaymakam Bayram Köse, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Can Satır ile vatandaşlar katıldı.

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