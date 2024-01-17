Çorum'da bariyere çarpan otomobildeki sürücü ve hamile eşi yaralandı

Çorum'da otomobilin çelik bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ulukavak Mahallesi İskilip kara yolu köprülü kavşağı mevkisinde M.Ç. (26) idaresindeki 19 ADZ 582 plakalı otomobil bağlantı noktasında bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile 5 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi F.Ç. (22) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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