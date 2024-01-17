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        Çorum'da bariyere çarpan otomobildeki sürücü ve hamile eşi yaralandı

        Çorum'da otomobilin çelik bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 18:26 Güncelleme: 17.01.2024 - 18:35
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        Çorum'da bariyere çarpan otomobildeki sürücü ve hamile eşi yaralandı
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        Çorum'da otomobilin çelik bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Ulukavak Mahallesi İskilip kara yolu köprülü kavşağı mevkisinde M.Ç. (26) idaresindeki 19 ADZ 582 plakalı otomobil bağlantı noktasında bulunan çelik bariyerlere çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile 5 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi F.Ç. (22) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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