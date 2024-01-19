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        Uğurludağ'da okullarda karne töreni düzenlendi

        Çorum'un Uğurludağ ilçesinde öğrenciler okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yarıyıl tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:49 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:57
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        Uğurludağ'da okullarda karne töreni düzenlendi
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        Çorum'un Uğurludağ ilçesinde öğrenciler okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yarıyıl tatiline girdi.

        Kaymakam Mehmet Buğra Katırcı ve Belediye Başkanı Remzi Torun, Uğurludağ Anaokulu, Uğurludağ İlkokulu, Uğurludağ Ortaokulu, Eskiçeltek Köyü İlkokulu ve Kırköy Şehit Cengiz Kırman İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Törenlerde ayrıca öğrencilere hediyeler verildi.

        Kaymakam Katırcı, öğrencilere tatilde kitap okumalarını ve arkadaşlarıyla oyun oynayarak vakit geçirmelerini tavsiye etti.

        Eskiçeltek ve Kırköy köylerinde öğrenciler, karne törenlerinin ardından jandarma ve polis araçlarını inceledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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