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        Çorum'da otoparkta düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

        Çorum'da otoparkta düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 09:27 Güncelleme: 22.01.2024 - 09:44
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        Çorum'da otoparkta düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
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        Çorum'da otoparkta düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Ömer Ö. (27), Üçtutlar Mahallesi Osmancık Caddesi'ndeki otoparkta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Ömer Ö, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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