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        Mecitözü'nde doğal taşlardan üretilen takılar EMITT'te sergileniyor

        Mecitözü Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) doğal taşlardan üretilen takılar, 27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) sergileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 10:05 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:12
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        Mecitözü'nde doğal taşlardan üretilen takılar EMITT'te sergileniyor
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        Mecitözü Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) doğal taşlardan üretilen takılar, 27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) sergileniyor.

        Mecitözü Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Valiliğinin desteğiyle fuarda kurulan stantta Mecitözü'nde üretilen el sanatları ürünleri de yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Mecitözü HEM Müdürü Erol Ateş, taşların asırlardır fiziksel ve ruhsal şifa kaynağı olduğuna inanıldığını belirtti.

        Bu taşları işlediklerini aktaran Ateş, usta öğretici ve kursiyerlerce kurslarda yapılan yüzük, kolye, bileklik gibi ürünlerin fuarda yerli ve yabancı ziyaretçilere sunulduğunu kaydetti.

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