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        Çorum'da İncesu Kanyonu, bayram tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu

        Çorum'un Ortaköy ilçesindeki İncesu Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların piknik yapmak ve doğayla buluşmak için en çok tercih ettikleri yerlerden biri oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:55 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:55
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        Çorum'da İncesu Kanyonu, bayram tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu
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        Çorum'un Ortaköy ilçesindeki İncesu Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların piknik yapmak ve doğayla buluşmak için en çok tercih ettikleri yerlerden biri oldu.

        Yozgat'ın Aydıncık ilçesi Kazankaya köyünden başlayıp Ortaköy'ün İncesu köyüne kadar uzanan yaklaşık 12 kilometrelik kanyon, farklı türlerde kuşlara ev sahipliği yapması, yılın her mevsimi büründüğü güzellik ve tarihi kalıntılarıyla kentin önemli cazibe merkezleri arasında yer alıyor.

        Çekerek Irmağı'nın oluşturduğu kanyondaki kayalar üzerinde, milattan önce 2. yüzyıla tarihlenen duvar kalıntıları, mağara, merdiven basamaklı su sarnıçları yer alıyor.

        Kibele kabartmasının da bulunduğu kanyonda inşa edilen yaklaşık 700 metrelik platform, ziyaretçilere nehir üzerinde yürüyüş yapma imkanı sunuyor.

        Kanyonda platformdan yürümek yerine tırmanmayı tercih edenler ise yüksekliği yer yer 200 metreye ulaşan kayalıklardan bölgeyi seyretme fırsatı buluyor.

        Bölgenin en meşhur mesire yerlerinden birine sahip kanyon, Kurban Bayramı'nda da vatandaşlardan ilgi gördü.

        İncesu Köyü Muhtarı Satılmış Kaya, AA muhabirine, turistik yapısından dolayı kanyonun özellikle yaz aylarında vatandaşlar tarafından sıkça ziyaret edildiğini söyledi.

        Kanyonun doğası ve mesire alanıyla cazibe merkezi olduğunu dile getiren Kaya, kanyonda hareketliliğin özellikle bayram tatili dönemlerinde arttığını kaydetti.

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