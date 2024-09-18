Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

Kazada traktörde yolcu olarak bulunan Fatma Y. yaralandı. Fatma Y, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

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