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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 17:37 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:37
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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

        Sinan Kodaz'ın kullandığı 19 AAL 394 plakalı traktör, Çorum-Sungurlu kara yolunun 4. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kodaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada traktörde yolcu olarak bulunan Fatma Y. yaralandı. Fatma Y, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kodaz'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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