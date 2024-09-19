Kadınların girişimiyle 3 bin 500 yıllık Hitit keteni tekstil endüstrisine kazandırılacak

Hititlerin önemli şehirlerinden Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıda bulunan yaklaşık 3 bin 500 yıllık keten kumaş parçası, Çorum İş Kadınları Derneğince (İŞKAD) geliştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında yeniden üretilerek, tekstil endüstrisine kazandırılacak.

"Eski dünyanın yeni masalı" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında yaklaşık 3 bin 500 yıllık keten kumaşından esinlenilerek hazırlanan ve "Hitit keteni" adı verilen kumaş, tarihi Velipaşa Hanı'nda düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Basın toplantısında, "Hitit keteni" kumaşından tasarlanan ve üzerinde Hitit figürlerinin yer aldığı kıyafetler, Tiyatro Dördüncü Duvar üyeleri tarafından hazırlanan defile ile sergilendi.

İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli, toplantıda yaptığı konuşmada, Şapinuva Antik Kenti'ne düzenledikleri ziyarette, dönemin kazı başkanı Prof. Dr. Aygül Süel ile sohbet ederken kumaştan haberdar olduklarını ve binlerce yıllık marka değeri olan kumaş için iş fikri geliştirdiklerini söyledi.

Bulunan kumaşın dokuma tekniği ve kullanılan malzemeyi tespit ederek, Denizli'deki bir kumaş tasarım atölyesinde, "Hitit keteni" adını verdikleri yeni kumaşı geliştirdiklerini belirten Kaleli, yeni ürünle ilgili marka tescil sürecini tamamladıklarını, coğrafi işaret tescili için de çalışmaların devam ettiğini bildirdi.