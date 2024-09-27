Mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Zülkif Dağlı, Çorum'dan uğurlandı

Dağlı'yı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, kaymakamlar, kamu ve sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri uğurladı.

Dağlı, tören öncesi kendisini uğurlamaya gelenlerle sohbet etti.

Çiftçi, Vali Konutu bahçesindeki törende protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından uğurlandı.

Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Zülkif Dağlı için Çorum'da uğurlama töreni düzenlendi.

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