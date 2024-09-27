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        Mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Zülkif Dağlı, Çorum'dan uğurlandı

        Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Zülkif Dağlı için Çorum'da uğurlama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 13:16 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:22
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        Mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Zülkif Dağlı, Çorum'dan uğurlandı
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        Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Zülkif Dağlı için Çorum'da uğurlama töreni düzenlendi.

        Çiftçi, Vali Konutu bahçesindeki törende protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından uğurlandı.

        Dağlı, tören öncesi kendisini uğurlamaya gelenlerle sohbet etti.

        Uğurlama törenine katılan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Dağlı, daha sonra ailesiyle konuttan ayrıldı.

        Dağlı'yı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, kaymakamlar, kamu ve sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri uğurladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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