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        Çorum'da 18 yaşındaki genç, tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklandı

        Çorum'da 18 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 00:25 Güncelleme: 30.09.2024 - 00:34
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        Çorum'da 18 yaşındaki genç, tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklandı
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        Çorum'da 18 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı.

        Cemil Can A. (18) ile kız arkadaşı B.Y. (16) arasında, Kadeş Barış Meydanı'nda tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine B.Y, bıçakla Cemil Can A'yı yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli B.Y. ise polis ekiplerince ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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