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        Çorum'da uyuşturucu kullanan 3 kişi yakalandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 13:13 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:25
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        Çorum'da uyuşturucu kullanan 3 kişi yakalandı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

        İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda E.B, E.İ. ve E.K. gözaltına alındı.

        Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 100 gram uyuşturucu, av tüfeği ve mermiler bulundu.

        Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

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