Çorum'da düğünde havaya ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Polis, havaya ateş eden kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir düğünde havaya tabancayla ateş edilmesi sonucu mermilerden biri Muharrem T'nin (50) bacağına isabet etti.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde düğünde havaya ateş edilmesi sonucu merminin isabet ettiği kişi yaralandı.

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