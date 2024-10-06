Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da düğünde havaya ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde düğünde havaya ateş edilmesi sonucu merminin isabet ettiği kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 08:07 Güncelleme: 06.10.2024 - 08:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da düğünde havaya ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde düğünde havaya ateş edilmesi sonucu merminin isabet ettiği kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir düğünde havaya tabancayla ateş edilmesi sonucu mermilerden biri Muharrem T'nin (50) bacağına isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Muharrem T, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, havaya ateş eden kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üsküdar'da yol çöktü! 3 katlı bina boşaltıldı
        Üsküdar'da yol çöktü! 3 katlı bina boşaltıldı
        İsrail, Beyrut'u bombaladı
        İsrail, Beyrut'u bombaladı
        İran'dan İsrail'e: Karşılık veririz
        İran'dan İsrail'e: Karşılık veririz
        İsrail resmen itiraf etti
        İsrail resmen itiraf etti
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Nişantaşı'nda silahlı kavga: 5 yaralı
        Nişantaşı'nda silahlı kavga: 5 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?

        Benzer Haberler

        Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Çorum'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Çorum'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Çorum FK - Iğdır FK: 0-0
        Çorum FK - Iğdır FK: 0-0
        Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından
        Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından