Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübünden Oğuzlar Ceviz Üreticileri Birliğine ziyaret

HititÜniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü üyeleri, Oğuzlar ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Birliği Başkanı Oğuz Hantal ile bir araya gelen öğrenciler, cevizin sağlık üzerine faydaları konusunda çalışma yaptı.

Hantal, Oğuzlar cevizini tanıtarak ceviz tüketiminin sağlığa katkılarına değinerek, sağlıklı beslenmeye yönelik bu tür iş birliklerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Hantal, Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübüne ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.