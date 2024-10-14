Çorum'da çocuklar kışlık yiyecek hazırlamayı öğrendi

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdem de etkinlikte çocuklarla vakit geçirdi.

Programda ayrıca çocuklara haşhaş dövmesi, buğday öğütmesi ve Çorum'un geleneksel lezzetlerinden yanıç yapımı da uygulamalı olarak gösterildi.

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