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        Çorum FK, 1. Lig'de Boluspor'a konuk olacak

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yarın Boluspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:33
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        Çorum FK, 1. Lig'de Boluspor'a konuk olacak
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yarın Boluspor'a konuk olacak.

        Bolu Atatürk Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Atakan Cangöz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Ligde ilk 8 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çorum FK'nin 10 puanı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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