Çorum FK, 1. Lig'de Boluspor'a konuk olacak
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yarın Boluspor'a konuk olacak.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yarın Boluspor'a konuk olacak.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Atakan Cangöz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ligde ilk 8 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çorum FK'nin 10 puanı bulunuyor.
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