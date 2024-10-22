Çorum Valiliğinden "alkol muayenesi" açıklaması

Çorum'da polis uygulama noktasında durdurulan aracın sürücüsünün alkollü olduğu, ancak hastanede sürücü yerine başka birinden alınan kan örneğiyle alkol testi yapıldığı yönündeki iddialarla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, konunun her yönüyle araştırılması için soruşturmacı görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21.10.2024 tarihli bazı medya organlarında, ilimiz Emniyet Müdürlüğü tarafından pazar gününü pazartesi gününe bağlayan gece saat 24.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde oluşturulan polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolü sonrasında, araç sürücüsünün 0,51 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, ancak alkollü sürücü yerine hastanede başka bir şahıstan alınan kan örneğinin alkol testine tabi tutulması sonucunda, bahse konu alkollü sürücünün idari yaptırımdan kurtulduğu iddiası üzerine, Valiliğimizce konunun her yönüyle araştırılması için soruşturmacı görevlendirilmiştir."