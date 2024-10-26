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        Çorum FK-Gençlerbirliği maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Oyun anlamında ilk yarı ne yaptığını bilen bir Çorum FK takımı vardı, bu beni mutlu etti." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 16:26 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:33
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        Çorum FK-Gençlerbirliği maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Oyun anlamında ilk yarı ne yaptığını bilen bir Çorum FK takımı vardı, bu beni mutlu etti." dedi.

        Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta başından itibaren futbolcularla Çorum'un, taraftarın artık galibiyet görmek istediğiyle ilgili görüşmeler yaptığını, bugün galip gelerek sözünün arkasında durabildiği için mutlu olduğunu söyledi.

        Bu sezon her takımın her takımı yenebileceği bir lig oynadıklarını dile getiren Özbalta, oyuncularının Gençlerbirliği maçına hem taraftarına mahcup olmama hem de galip gelerek ligde üst sıralara yükselme fırsatı nedeniyle stresli başladığına işaret etti.

        Bu stresle ilk yarıda kendilerinin üç, rakiplerinin de iki net gol pozisyonuna girdiğini anlatan Özbalta, "Dengeli bir karşılaşma oldu. Oyun anlamında ilk yarı ne yaptığını bilen bir Çorum FK takımı vardı, bu beni mutlu etti." diye konuştu.

        Galibiyetle oyuncuların rahatladığını vurgulayan Özbalta, "Bundan sonraki müsabakalarda ivme kazanıp yukarıya doğru çıkmak istiyoruz. Birkaç maç üst üste kazandığımızda daha ritmini yakalamış, daha havaya girmiş bir takım olarak karşınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

        - Gençlerbirliği cephesi

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe ise çok fazla gol fırsatı yakalamalarına rağmen galip gelemediklerini belirtti.

        Özellikle ilk yarı net pozisyonlar bulduklarını anlatan Karatepe, "İkinci yarıda da kaçırdığımız net fırsatlar var. Bir konsantrasyon eksikliğinde tesadüf bir topun oyuncunun göğsüne çarpmasıyla kalemizde golü gördük. Daha sonra oyunu çevirmek için yine mücadelemizi verdik fakat sonuç istediğimiz gibi olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

        Gol pozisyonları üretmelerine karşın topu kaleye sokamadıkları için istemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını dile getiren Karatepe, "Bundan sonraki maçlarda daha fazla pozisyon üretip bunları skora da yansıtmak istiyoruz. Bu, bizim için çok daha değerli olur." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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