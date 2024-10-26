İskilip'te engelli bireylerin babalarına eğitim verildi

Burada engelli bireylerin talep ve isteklerini dinleyen Polat, eğitimi düzenleyenlere teşekkür etti.

"Aileler Bilinçleniyor Projesi" kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen eğitimde babaların çocuklarıyla nasıl ilgilenmesi gerektiği anlatıldı.

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