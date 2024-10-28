Çorum'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Törene, Cumhuriyet Savcısı Elif Sümeyye Avcı, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek ile siyasi partilerin temsilcileri, emniyet ve askeri personel, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bisiklet Turu saat 14.00’te başladı.

Törene Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Okur, Emniyet Amiri Osman Esat Çelik, kamu kurumları ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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