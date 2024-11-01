Çorum'da 7. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi başladı

Çorum'da Hitit Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Türkiye Yazarlar Birliğince düzenlenen, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen 7. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi başladı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Hititlerin insanlık tarihinin en önemli medeniyet havzalarından biri olduğunu, başkent Hattuşa'nın da Çorum sınırlarında yer aldığını, bu nedenle kongreyi Çorum'da yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Hattuşa Antik Kenti'nin bazı şehir tarihçilerine göre "İlk evrensel şehir" olduğunu belirten Arıcan, "Bu anlamda milletlerarası şehir tarihinin burada icra ediliyor olması, tarihin en kadim topraklarında yeniden şehri konuşmak için buradayız." dedi.

Dünyada şehirlerin değiştiğine dikkati çeken Arıcan, "Şehirlerimiz korkunç bir değişim ve dönüşüm geçiriyor. Bu, aslında küresel bir algı, küresel bir rüzgar. Tüm dünya şehirleri altüst oluyor. O kadim şehir kültürü artık kayboluyor. Onun için bugünkü oturumumuz, 'Kadim şehirlerden modern şehirlere' başlığını taşıyor." diye konuştu.