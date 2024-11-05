İskilip'te marketler denetlendi

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla ilçe merkezindeki marketlere yönelik denetim yapıldı.

İskilip Belediyesi ekipleri, marketlerde satılan ürünlerin son kullanım tarihleriyle ilgili denetim yaptı.

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