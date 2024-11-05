İskilip'te marketler denetlendi
İskilip Belediyesi ekipleri, marketlerde satılan ürünlerin son kullanım tarihleriyle ilgili denetim yaptı.
İskilip Belediyesi ekipleri, marketlerde satılan ürünlerin son kullanım tarihleriyle ilgili denetim yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla ilçe merkezindeki marketlere yönelik denetim yapıldı.
Zabıta ekipleri denetimde, raflardaki ürünlerin son kullanma tarihlerini inceledi.
Son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilen marketlere cezai işlem uygulandı.
Marketlerin mevzuata uygun hareket etmelerini sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.