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        Çorum'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 18:36 Güncelleme: 11.11.2024 - 18:36
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        Çorum'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Seyit Ö. (62) idaresindeki 48 BR 462 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Evlik köyü yakınlarında Dursun Y'nin (74) kullandığı 19 EU 297 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile otomobil ve traktörde bulunan Serpil Ö. (59), Seyfettin A. (69) ve Meziyet Y. (74) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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