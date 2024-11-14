Çorum'da kaçak sigara ticareti CİMER'e yapılan ihbarla önlendi

Çorum'un Osmancık ilçesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla yapılan ihbar üzerine başlatılan operasyonda, kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri CİMER aracılığıyla ilçe merkezinde kaçak sigara ticareti yapıldığı ihbar edilen iki adrese operasyon düzenledi.