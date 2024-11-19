Çorum'da iş yerine silahlı saldırı düzenlendi

Üçtutlar Mahallesi Albayrak Caddesi'nde Ali Y.’ye ait iş yerine gelen, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, pompalı tüfekle iş yeri içinde ateş etti.

Çorum’da bir kişi girdiği iş yerine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

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