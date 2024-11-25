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        Çorum'da "Hasan Tuluk Etnografik Eserler Sergi Salonu" açıldı

        Anadolu'nun kültürel zenginliğini yaşatıp gelecek kuşaklara aktarmak için 60 yıl çekiç sallayıp metale şekil veren emekli öğretmen Hasan Tuluk'un çalışmalarının yer aldığı "Etnografik Eserler Koleksiyonu Sergi Salonu" ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 00:04 Güncelleme: 25.11.2024 - 00:16
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        Çorum'da "Hasan Tuluk Etnografik Eserler Sergi Salonu" açıldı
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        Anadolu'nun kültürel zenginliğini yaşatıp gelecek kuşaklara aktarmak için 60 yıl çekiç sallayıp metale şekil veren emekli öğretmen Hasan Tuluk'un çalışmalarının yer aldığı "Etnografik Eserler Koleksiyonu Sergi Salonu" ziyarete açıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödülü alan Tuluk'un adını taşıyan sergi salonu için açılış töreni düzenlendi.

        Tuluk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bahçelievler Mahallesi Yeşilyurt Park Sokak’taki evinin bodrum katında oluşturulan sergi salonu için düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, şimdiye dek yurt içi ve dışında 40'ın üzerinde sergi açtığını söyledi.

        Meslek hayatı boyunca yaptığı çalışmaları sergileme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu belirten Tuluk, "Sanatçı hiçbir şeyi alıp götürecek değil ancak yaptığı hizmeti eğer hiçbir çıkarı olmadan yapıyorsa o zaten bu kent için bulunmaz bir nimettir." dedi.

        Hizmetlerinin karşılığında, yalnızca mesleğini ve eserlerini gelecek kuşaklara miras olarak bırakmayı istediğini dile getiren Tuluk, vatandaşları eserlerini görmeye davet etti.

        Çorum Valisi Ali Çalgan ise Hasan Tuluk gibi sanatçıların nadir sahip olunabilen yetenekleri bulunduğunu, bu nedenle Çorum'un şanslı bir şehir olduğunu vurguladı.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Tuluk, davetlilere sergiyi gezdirerek eserler hakkında bilgi verdi.

        Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile davetliler katıldı.

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