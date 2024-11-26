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        Çorum'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün il genelinde taşımalı eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 07:57 Güncelleme: 26.11.2024 - 07:57
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        Çorum'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
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        Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün il genelinde taşımalı eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde başlayan kar yağışının gün boyu devam etmesi beklendiği bildirildi.

        Açıklamada, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve orta öğretim öğrencileri için eğitim-öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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