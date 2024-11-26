Oğuzlar Belediye Başkanı Cebeci, öğretmenleri ağırladı

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, öğretmenleri öğle yemeğinde ağırladı.

Cebeci, Öğretmenler Günü dolayısıyla Oğuzlar Belediyesi Altınkoz Tesisleri'nde bir araya geldiği öğretmenlerle sohbet etti.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Cebeci, özverili çalışmalarından ötürü öğretmenlere teşekkür etti.