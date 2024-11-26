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        Oğuzlar Belediye Başkanı Cebeci, öğretmenleri ağırladı

        Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, öğretmenleri öğle yemeğinde ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:40 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:43
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        Oğuzlar Belediye Başkanı Cebeci, öğretmenleri ağırladı
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        Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, öğretmenleri öğle yemeğinde ağırladı.

        Cebeci, Öğretmenler Günü dolayısıyla Oğuzlar Belediyesi Altınkoz Tesisleri'nde bir araya geldiği öğretmenlerle sohbet etti.

        Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Cebeci, özverili çalışmalarından ötürü öğretmenlere teşekkür etti.

        Yemeğe, Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu ve ilçede görev yapan öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri

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