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        Çorum'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 21:19 Güncelleme: 26.11.2024 - 21:24
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        Çorum'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

        Hamza Ağlamaz (45) yönetimindeki 19 AC 983 plakalı kamyonet, Çorum-Yozgat kara yolu Elicek Deresi mevkisinde karşı şeride geçerek yol kenarına devrildi.

        Seyit Hamza Can yönetimindeki 05 ABC 321 plakalı demir yüklü tır da devrilen kamyonete çarpıp yaklaşık 300 metre sonra yol kenarında durdu.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan Abdüssamet Erdal (30) ve Hakan Batkin (45) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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