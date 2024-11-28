Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu'nda teknoloji sınıfı açıldı

Öğrencilerin hayal gücünü geliştirmeyi ve hayal ettiklerini 3 boyutlu yazıcılarla nesne haline getirmelerini sağlamak istediklerini belirten İspir, "Gelecek nesiller Türkiye'yi dünya gücü olma yolunda ilerletecek. Bu yeni sınıf yazılım, tasarım ve yapay zeka üzerine yönelik bir sınıf olacak. Burada öğrenciler geleceği şekillendirecek eğitimler alacak." ifadelerini kullandı.

Ortaköy Belediye Başkanı ve Şapinuva Kadeş Derneği Başkanı Taner İspir, okulu ziyaret ederek, sınıfın açılışını gerçekleştirdi.

Ortaköy Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şapinuva Kadeş Derneği tarafından ilçede öğrencilerin teknolojik imkanlarla eğitim almalarına katkıda bulunmak amacıyla, Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu'nda "Yapay Zeka, Robotik Kodlama, 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi Sınıfı" düzenlendi.

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