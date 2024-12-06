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        Çorum'da bir kişi alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü

        Çorum'da bir kişi, iş yerinde alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 01:03 Güncelleme: 06.12.2024 - 01:10
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        Çorum'da bir kişi alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü
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        Çorum'da bir kişi, iş yerinde alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü.

        Ferdi Y. (22) ile Ayhan Doğan (57) arasında, Ayhan Doğan'a ait Damat Şükrü 3. Sokak'taki iş yerinde alacak nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Ferdi Y, Ayhan Doğan'ı bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ayhan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Daha sonra 112'yi arayarak, Eskice köyünde bulunduğunu ve Ayhan Doğan'ı öldürdüğünü söyleyen Ferdi Y, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak polis ekiplerine teslim edildi.

        Şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Ayhan Doğan'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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