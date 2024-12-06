Çorum'da bir kişi alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü

Ayhan Doğan'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra 112'yi arayarak, Eskice köyünde bulunduğunu ve Ayhan Doğan'ı öldürdüğünü söyleyen Ferdi Y, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak polis ekiplerine teslim edildi.

İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da bir kişi, iş yerinde alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü.

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