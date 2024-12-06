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        GÜNCELLEME - Çorum'da alacak kavgasında bir kişi bıçakla öldürüldü

        Çorum'da bir kişi, iş yerinde alacak meselesi nedeniyle tartıştığı şüpheli tarafından bıçakla öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 21:18 Güncelleme: 06.12.2024 - 21:18
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        GÜNCELLEME - Çorum'da alacak kavgasında bir kişi bıçakla öldürüldü
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        Çorum'da bir kişi, iş yerinde alacak meselesi nedeniyle tartıştığı şüpheli tarafından bıçakla öldürüldü.

        Damat Şükrü 3. Sokak'ta iş yeri bulunan Ayhan Doğan (57) ile Ferdi Y. (22) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ferdi Y, Doğan'ı bıçaklayarak kaçtı.

        İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Daha sonra 112'yi arayarak Eskice köyünde bulunduğunu söyleyen Ferdi Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Polise teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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