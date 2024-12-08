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        Çorum'da çıkan silahlı kavgada biri yoldan geçen vatandaş 2 kişi yaralandı

        Çorum'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen vatandaşla birlikte 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 15:35 Güncelleme: 08.12.2024 - 15:52
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        Çorum'da çıkan silahlı kavgada biri yoldan geçen vatandaş 2 kişi yaralandı
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        Çorum'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen vatandaşla birlikte 2 kişi yaralandı.

        Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet 1. Sokak'ta, aralarında husumet olduğu öğrenilen Kaan B. ile Nihat Y. arasında sözlü tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat Y, Kaan B'ye pompalı tüfekle ateş etti.

        Açılan ateş sonucu Kaan B'nin ayağına ve o sırada yoldan geçen Yaşar Ö'nün ise koluna saçma isabet etti.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan Kaan B, durdurduğu bir motosikletle, Yaşar Ö. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede suç aleti pompalı tüfek, odunların altına gizlenmiş halde bulundu. Şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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