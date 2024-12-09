Çorum FK'de Mehdi Boudjemaa ile yollar ayrıldı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de orta saha oyuncusu Mehdi Boudjemaa ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de orta saha oyuncusu Mehdi Boudjemaa ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 26 yaşındaki oyuncu ile karşılıklı mutabakat sağlanarak, sözleşmesinin sonlandırıldığı belirtildi.
Açıklamada, kırmızı-siyahlı forma ile 12 resmi maça çıkan Boudjemaa'ya bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.
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