Çorum'da emektar bakırcılar karşılıklı dükkanlarda mesleklerini sürdürüyor

EMRAH AKILLI - Çorum'un Osmancık ilçesinde bakırcılık mesleğinin son temsilcileri Hasan Haykır ve Alişan Koca, çocukken başladıkları mesleklerini yarım asrı aşkın süredir geleneksel yöntemlerle sürdürmeye çalışıyor.

İki emektar usta, Güney Mahallesi Stadyum Sokak'taki karşı karşıya bulunan dükkanlarını her sabah erkenden açıp ocağını yakıyor.

Daha çok mevcut bakır eşyaların tamir ve bakımı ile kalaylanmasına yönelik hizmet veren iki usta, nadiren de olsa sipariş üzerine yeni bakır eşyalar da üretiyor.

Kendi dükkanında 54 yıldır çalışmaya devam ettiğini belirten Haykır, "İlkokuldan sonra diğer kardeşlerim okudu, devlet memuru oldu. Ben de baba mesleğini tercih ettim. Elli dört senedir bu mesleği yapıyorum. Şükürler olsun hiç şikayetim yok. Her şeyimi bu mesleğe borçluyum." dedi.

- "Eskiden çok kalay işi geliyordu. Şimdi o kadar iş gelmiyor"