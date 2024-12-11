Çorum'da polisten kaçarken kaza yapan araçta silah yakalandı

Aracın ruhsat sahibine dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 17 bin lira ceza uygulandı.

Sürücüsü kaçan otomobilde yapılan aramada tüfek ve 18 fişek ele geçirildi.

Çorum'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sırasında kaza yapan araçta tüfek ve mermi ele geçirildi.

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