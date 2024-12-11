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        Çorum'da refüje çarpan pikaptaki 5 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde refüje çarpan pikaptaki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:48 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:07
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        Çorum'da refüje çarpan pikaptaki 5 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde refüje çarpan pikaptaki 5 kişi yaralandı.

        Velican İ. idaresindeki 01 CIN 24 plakalı pikap, Zile kavşağında refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile Ümmü İ, Makbule İ, Hamza İ. ve Ebrar Ş. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ailenin Amasya'da bir törene katıldıktan sonra memleketleri Adana'ya dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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