DOKAP desteğiyle Çorum'a Çeltik Kurutma ve Hububat İşleme Tesisi kurulacak

Çorum'un Bayat ilçesinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) hibe desteğiyle Çeltik Kurutma ve Hububat İşleme Tesisi kurulacağı bildirildi.

Bayat Ziraat Odasından yapılan açıklamaya göre, Bayat Kaymakamlığı Proje Çalışma Grubu tarafından bölgede üretilen hububatın işlenip paketlenmesini için tesis kurmak üzere proje hazırlandı.

Bayat Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bayat Belediyesi ve Bayat Ziraat Odasının desteğiyle geliştirilen proje, DOKAP'tan hibe desteği almaya hak kazandı. DOKAP'ın 14 milyon lira hibe desteği sağlayacağı 20 milyon lira yatırım bedeline sahip projenin iş birliği protokolü, DOKAP'ın Giresun'daki merkezinde imzalandı.

Törende DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin ve Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım, protokolü imzaladı. Yıldırım, proje kapsamında kurulacak tesisin saatte 10 ton hububat işleme kapasitesine sahip olacağını bildirdi. Tesiste çeltiğin yanı sıra bölgede üretilen arpa, buğday, nohut gibi tarımsal ürünlerin işlenip paketlenebileceğini aktaran Yıldırım, "Ülkemizde kurutma, eleme ve paketleme işlemlerini aynı anda yapan ilk tesis olma özelliğine sahip olacak tesisten Bayat Ziraat Odasına kayıtlı 7 bin çiftçinin yanı sıra İskilip, Uğurludağ ve Çankırı'nın Kızılırmak ilçesindeki çiftçiler de yararlanacak." ifadelerini kullandı.