Çorum'da 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bulantı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında evlerinden getirdikleri yiyecekleri yiyen 18 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı.

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